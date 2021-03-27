شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من 1500 كمامة مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجزر في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد في بني سويف، بالإشراف على تنفيذ حملة رقابة تموينية وصحية بمركز ومدينة بني سويف، ضمن سلسلة الحملات المفاجئة لضبط الأسواق قبل شهر رمضان، واستهدفت العديد من المنشآت التجارية وأماكن تداول وبيع السلع والمواد الغذائية ومحلات الجزارة، بالتنسيق بين إدارة الرقابة التموينية والطب البيطري وقسم مباحث التموين وإدارة حماية المستهلك.



أسفرت الحملة عن التحفظ على 30 كجم لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وتحرير 3 محاضر في هذا الشأن، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، فيما تم ضبط 1430 كمامة و100 قفاز مجهولة المصدر بمحل أدوات رياضية، وتحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية و4 محاضر لمخالفة الاشتراطات الصحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.