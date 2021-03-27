شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن انطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للاطفال من مواليد عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، بدءآ من غدآ الأحد الموافق 28 مارس حتى الأربعاء 31 مارس 2021، بأحياء ومراكز وقرى المحافظة بهدف الحفاظ على الصحة العامة للأطفال.

أكد "راشد"، أن عدد الأطفال المستهدفين حوالي مليون وسبعمائة واحد وعشرون ألف طفلاً على مستوى الإدارات الصحية وسيتم التطعيم من خلال فرق طبية متحركة بالمرور على المنازل والمدارس والحضانات بواسطة الفرق المشتركة من التمريض والمتطوعين وكذلك من خلال فرق ثابتة بالميادين العامة والأسواق وأماكن التجمعات البشرية في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والواحدات الصحية بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة الخامسة مساءاً من خلال عدد 5785 فريقا مدربا.

أشار المحافظ، إلى أن الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من المرض، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه قال الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية، إنه تم تجهيز زجاجات الطعوم اللازمة للأطفال المستهدفين بالمحافظة، مناشدا المواطنين الالتزام بإجراءات الدخول إلى موقع التطعيم لضمان تنفيذ الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.