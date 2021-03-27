شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عمليات جراحية بالعمود الفقري بمستشفى بئر العبد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى بئر العبد المركزي، عن إجراء 4 عمليات جراحية بالعمود الفقري عن طريق الفريق الطبى من الجامعات المصرية بالتعاون مع أطباء المستشفى.

وأكد الدكتور تامر حمدي مدير عام المستشفى، أن العمليات الجراحية شملت جراحة عاجلة لمريض يعاني من كسر متهتك فى الفقرة القطنية الثانية، حيث تم تثبيت الفقرات الأولى بالثانية والثالثة بواسطة شرائح ومسامير مع وجود نقص بالصفائح الدموية للمريض قبل إجراء العملية وتم خروج المريض من العمليات بعد تحسن كامل بالحركة، كما تم إجراء جراحة انزلاق غضروفى بين الفقرتين الرابعة والخامسة القطنية والأولى العجزية بواسطة شرائح ومسامير وأقفاص كربونية، وكذا إجراء جراحة استئصال غضروف قطنى بين الفقرتين الرابعة والخامسة القطنية وإزالة الضغط على جذور الأعصاب الطرفية، مع تحسن ملحوظ للأعراض من بعد الجراحة وتم خروج المريض بعد 12 ساعة من المستشفى، وإجراء جراحة طوارئ لمريض يعانى من غضروف منفجر بين الفقرتين الخامسة القطنية والأولى العجزية، ما أدى إلى حدوث سقوط فى القدم اليمنى، حيث تم استئصال للغضروف مع تحسن كامل فى حركة القدم اليمنى بعد الجراحة، وتم خروج المريض فى تحسن كامل من المستشفى.

وأشار إلى أنه لأول مرة يتم إجراء هذا العدد من العمليات لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في يوم واحد، مع خروج المرضى سريعا من المستشفى بعد إجراء الجراحات وتحسن حالاتهم.

وأضاف أن الطاقم الطبي الذي أجرى تلك الجراحات يضم كل من الدكتور محمود مجدي شحاته، مدرس مساعد وأخصائى جراحة المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد محمد فتوح، مدرس التخدير فى القصر العينى بجامعة القاهرة، والدكتور هادى عماد، مدرس مساعد التخدير فى القصر العينى بجامعة القاهرة، إلى جانب أطباء العناية والعمليات وفنييى الأشعة والتمريض بالمستشفى.