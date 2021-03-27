شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل» بعمومية «الإنتاج الإعلامي»: إستثمارات كبيرة للمدينة خلال الفترة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الجمعية العمومية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، في إجتماعها رقم 25، على تقرير مجلس إدارة الشركة بنسبة 100% وأكدوا ثقتهم في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بعد النتائج التي وصلت إليها المدينة خلال السنوات الخمسة الماضية، وجددت الجمعية ثقتها في رئيس وأعضاء المجلس.

كانت الجمعية العمومية للمدينة قد عقدت برئاسة أسامة هيكل، وبحضور المساهمين وممثلى المؤسسين، وأكتمل النصاب القانوني بحضور 78% من مالكى الأسهم.

وقامت الجمعية بإعتماد توزيع الأرباح بواقع سهم لكل 19 سهم بعد أن حققت المدينة أرباحاً تجاوزرت 103 ملايين جنيه عن العام المالى ٢٠٢٠ رغم ظروف جائحة كورونا وذلك أيضاً رغم قيام المدينة بالإستحواذ على 98% من أسهم الشركة العربية الفندقية بمبلغ 233 مليون جنيه، وكذلك إستكمال إنشاء مركز الخدمات الإعلامية للقنوات العربية والأجنبية بالعجوزة بأحدث المعدات والتجهيزات الهندسية لتقديم خدمات مميزة لهذه القنوات.

وفى نهاية الجمعية أكد هيكل أن مدينة الإنتاج الإعلامى إستطاعت التوزان في فترة جائحة كورونا، التي أصابت العالم خلال العام الماضى، مشيراً إلى أن المدينة بصدد الدخول في إستثمارات كبيرة خلال الفترة القادمة تحقق المزيد من النمو الإقتصادى لها.

كما وجه هيكل الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على مجهودهم الكبير، الذي بذلوه في العام الماضى والأعوام السابقة والذى ساهم بشكل كبير في وضع المدينة على الطريق الصحيح، وإعادة ثقة العملاء بها، بعد أن عانت كثيراً في الماضى من تدهور أوضاعها الاقتصادية، وطمأن هيكل المساهمين على وضع المدينة في الفترة القادمة، وذلك بعد إستكمال المشروعات الواعدة التي تقوم الإدارة حالياً بوضع خطط تنفيذها والتي تصب في صالح المدينة والمساهمين بها.