شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط بقال تمويني لتصرفه في مواد تموينية بـ22 ألف جنيه في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين في الغربية حملة مكبرة اليوم السبت، على الأسواق والمخابز.

وأسفرت الحملة عن ضبط بقال تمويني لتصرفه في مواد تموينية بمبلغ ٢٢ ألف جنيه، وضبط ١٥ كيلو لحم مفروم ودهن ولحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذا تحرير محضر ضد مجهول لوجود شيكارة دقيق بلدي استخراج ٨٢٪ والمحظور استخدامها لغير المخابز البلدية المدعمة.

وخلال الحملة تم عمل ٥ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضري بيع بأكثر من الأسعار المعلنة، و٤ محاضر نقص وزن ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.