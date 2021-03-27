شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: نأمل ألا يتطلب تعويم السفينة الجانحة تخفيف حمولتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الطائرات لن تكون قادرة على رفع الحاويات من السفينة الجانحة، مشيرًا إلى أن شركات الشحن لها الحرية في تغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضح «ربيع» خلال مؤتمر صحفي، أن «عبور السفن من طريق رأس الرجاء الصالح يعد أصعب من عبورها من قناة السويس، ولا أعتقد أن خطوط الشحن ستتجنب استخدام القناة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه لا يأمل أن يتطلب تعويم السفينة الجانحة اللجوء لتخفيف حمولتها، حيث تزيد الرياح من صعوبة تحقيق عملية التعويم.

كانت صحيفة «جازيتا» الروسية قالت في تقرير إن تكلفة الشحن البحري قفزت بسبب ازدحام سفن الشحن أمام قناة السويس بعد تعطل الملاحة بسبب جنوح سفينة حاوية في القناة.

ويكلف تعطل الملاحة عبر قناة السويس التجارة العالمية قرابة 400 مليون دولار في الساعة ما يعادل نحو 6.66 مليون دولار في الدقيقة، ومع تعطل الملاحة ارتفع سعر شحن الحاوية الواحدة من الصين إلى أوروبا إلى 8 آلاف دولار، ما يساوي 4 أضعاف السعر الذي كان العام الماضي.

ووفقا لتقرير وكالة «بلومبرج» فإن السفينة الجانحة في قناة السويس ستؤخر تسليم منتجات نفطية بقيمة نحو 10 مليارات دولار، الأمر الذي قد يؤثر على أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وفي حال قررت السفن الإبحار عبر الطريق البديل من خلال رأس الرجاء الصالح فإن المسار سيزيد بمقدار 9.65 ألف كيلومتر، ويعني أن تكلفة نقل البضائع ستزيد بما لا يقل عن 300 ألف دولار.

من جهتها، توقعت وزارة الخارجية الروسية أن فتح طريق الملاحة عبر القناة قد يستغرق عدة أسابيع، لذلك يمكن تخيل الخسائر الفادحة التي ستتكبدها التجارة العالمية، حيث تعد قناة السويس واحدة من أكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم، حيث يمر عبرها ما يقرب من 12% من إجمالي التجارة العالمية.

وتقدر شركة Lloyd's حركة مرور قناة السويس باتجاه الغرب بحوالي 5.1 مليار دولار يوميا، وحركة المرور المتجهة شرقا بحوالي 4.5 مليار دولار يوميا

وفي مؤشر على حساسية الوضع، ذكرت صحيفة «غازيتا» أن «طابور السفن أمام قناة السويس وصل حتى الهند»، وذلك كتشبيه بأن عدد السفن الواقفة أمام القناة بات كبيرا.

ووفقا لبيانات «بي بي سي»، التي استندت إلى المعلومات الواردة من أجهزة تتبع الملاحة، فإن أكثر من 160 سفينة عالقة أمام قناة السويس، وتتضمن هذه السفن 24 ناقلة نفط، وسفنا تشحن سلعا استهلاكية.