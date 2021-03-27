شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العريش تنظم دورات تدريبية مكثفة في الاستزراع السمكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز بحوث الأسماك في جامعة العريش ، عن الإعداد لإقامة عدد من الدورات التدريبية في الاستزراع السمكى. وقال الدكتور صلاح صقر المدير التنفيذى لمركز بحوث الأسماك بجامعة العريش، إن الدورات مكثفة لكل المهتمين بالاستزراع السمكى والمتخصصين الراغبين في إقامة مشروعات كبيرة أو منزلية صغيرة للاستزراع السمكى ولجميع الراغبين في العمل في مجال الإستزراع السمكى.

وأشار مركز بحوث الأسماك في جامعة العريش إلى أن الدورات جارى الاعداد لاقامتها بالتنسيق والتعاون بين مركز بحوث الأسماك ، وقسم الثروة السمكية ، والأحياء المائية بكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش، وتحت رعاية ودعم الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، وتتضمن العديد من الموضوعات للتعريف بمشروعات الاستزراع السمكى وكيفية اقامتها، سواء على نطاق تجارى كبير أو في المزرعة أو حديقة المنزل، وأهم مقومات التنفيذ وكيفية عمل المشروع وإدارته بكفاءة، وأهم مقومات تنفيذه، وأهم نظم الاستزراع والفرق بينها، وكيفية تنفيذها وإدارتها، إلى جانب توفير مجموعة مهمة جدا من الدورات التدريبية المكثفة للتأهيل والتعرف على كل ما يخص مجال الإستزراع السمكى بشكل يؤهل لإدارة المشروع بنجاح.

وأضاف أن من أهم الدورات التي سيتم تنفيذها، أساسيات الإستزراع السمكى، نظم الاستزراع السمكى، الإستزراع السمكى المكثف، النظم المغلقة للاستزراع السمكى، نظم الاكوابونيك والإستزراع السمكى التكاملى، وتغذية الأسماك وتصنيع الأعلاف السمكية، وأمراض الأسماك والإستزراع الآمن حيويا، والتفريخ وانتاج زريعة الأسماك، وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الإستزراع السمكى.

وأعلن مركز بحوث الأسماك في جامعة العريش، أن مدة كل برنامج تدريبى 5 أيام باشتراك من داخل وخارج جامعة العريش ، داخل مقر مركز بحوث الأسماك بالمزرعة الإنتاجية لكلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش.