شكرا لقرائتكم خبر عن 117724 طلب تصالح في مخالفات البناء بمحافظة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة حتى الأن بلغت 117 ألفا و724 طلب تصالح، بقيمة 526 مليون و294 ألف جنيه، مشيراً إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة. وأشاد محافظ كفر الشيخ بالأهالي لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية ذلك.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، اليوم السبت، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس الجاري، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهاً، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية «محليات أو بـ 13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

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