شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تنهي إجراءات إطلاق الجرعة الثانية لحملة شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء على الاستعداد لإطلاق الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، اعتبارًا من صباح غد الأحد، ولمدة 4 أيام تحت شعار: «معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال «.

وأضاف مدير مديرية الصحة فى شمال سيناء أن التطعيم متوافر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الطبية التي تنتقل من منزل إلى منزل لتطعيم الأطفال المستهدفين من عمر يوم حتى 5 سنوات باجمالى نحو 55 ألف طفل وطفلة على مستوى المحافظة.

وناشد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي المواطنين إلى تطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار المنتشر بها المرض، مشيرا إلى اعداد الإدارة لخطة لإعلام وتحريك المجتمع والتوعية بأهمية التطعيم وموعد بداية الحملة والفئات المستهدف تطعيمها بهدف الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وأشار محمد صلاح فرج مسؤول التثقيف الصحى بالمديرية إلى عقد اجتماع تنسيقى مع مشرفى الحملة للتأكد من جاهزية جميع أطقم العمل وإعداد جدول بتوزيع الفرق الطبية ، على مختلف نقاط العمل بالمبادرة وتوفير المستلزمات وثلاجات حفظ الطعوم، كما تم التنسيق مع المساجد لتكون نقط انطلاق للحملة ، وحث المواطنين على تطعيم الأطفال.