شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن سوهاج" تستجيب لـ"الخليج 365" وتنقل الست "سمرا" إلى دار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج نقل سمرة الراوي إحدي مصابي حادث قطاري سوهاج والتي كانت في طريقها للقاهرة بعد خلافات مع نجلها وطردها من المنزل، استضافتها داخل دار المسنين بمحافظة سوهاج، مع تقديم كافة أوجه الرعاية لها تمهيداً لنقلها إلي إحدي دور الرعاية بالقاهرة.

صرح بذلك محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن بسوهاج .

وأضاف عبد السلام أنه تم على الفور استجابة لما تم نشره علي الخليج 365 إرسال فريق من التحرك السريع إلى مستشفى طهطا العام لمتابعة الحالة الصحية لها والحصول علي تقارير صحية حول حالتها وإمكانية نقلها من عدمه.