شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة «احميها من الختان» في القليوبية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في القليوبية انطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار «أحميها من الختان» اعتبارا من غدا الأحد لمدة ثلاثة أيام.

جاء ذلك خلال ورشة عمل لتدريب الرائدات والتى عقدت بفرع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد مقرر الفرع وبحضور شيرين بركات المقرر المناوب للفرع بالقليوبية وسحر عبيد ممثلا عن الأمانة العامة وفريق العمل بالفرع لتدريب ٥٠ رائدة ريفية وذلك إيذانا بإنطلاق حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر ختان الإناث والمسؤولية القانونية تجاه تلك القضية.

وقالت «فؤاد» إن الحملة تستهدف ٨ قرى بمركز شبين القناطر هي الحصافة والسلمانية خلال يوم الأحد وقري نوى وعرب الشراقوة وعرب الشعارة يوم الاثنين وقرى كفر الصهبي والشيخه سالمة والدير يوم الثلاثاء خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ مارس، وإشارت إلى أن الحملة تأتى بمشاركة مكتب شكاوي المرأة بالفرع لاستقبال شكاوي السيدات.