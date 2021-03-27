شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكهرباء بحي المساعيد بعد انقطاع دام 7 ساعات متتالية للصيانة الدورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت الكهرباء إلى حي المساعيد بالعريش بعد انقطاع دام 7 ساعات متتالية، للصيانة الدورية، حيث توقفت جميع الخدمات التي تعمل بالكهرباء خلال فترة الانقطاع، ما سبب حالة من الغضب للمواطنين.

كانت شركة الكهرباء أعلنت عن قطع التيار الكهربي في التاسعة صباحا في حي المساعيد والتجمعات التابعة، للصيانة الدورية، حيث انقطعت الكهرباء لمدة 7 ساعات متتالية.