شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي ومواعيد قطع الحرارة والغرامة (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الشركة المصرية للاتصالات WE عدد 3 باقات لخدمات التليفون الأرضي، وهي أرضي 20 و35 و65، وتتيح شركة الاتصالات سداد فاتورة التليفون إما شهريًا أو كل ربع سنة، ويجب سداد الفواتير التى تصدرتها الشركة اعتبارًا من يوم 15 إبريل المقبل وحتى قبل يوم 15 مايو المقبل 2021 وهو الموعد النهائي الذى تتيح الشركة من خلاله سداد فاتورة التليفون الارضى دون إتخاذ أي إجراءات، وتقوم الشركة بعد ذلك التاريخ بتحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط، وتمنع العميل غير المسدد للفاتورة من إجراء المكالمات.

ويمكن خلال فترة السماح الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الانترنت أو الاتصال على رقم 19777 من التليفون الأرضى لمعرفة قيمة الفاتورة من خلال ادخال رقم التليفون المراد الاستعلام عنه.

جدول مواعيد سداد فاتورة التليفون المنزلي مارس 2021

15 إبريل 2021 ||>> موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي وتقوم الشركة المصرية للاتصالات WE باصدار فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2021 فى هذا التاريخ.

14 مايو 2021 ||>> انتهاء فترة السماح المحددة من شركة WE لسداد فاتورة التليفون الأرضي.

15 مايو 2021 ||>> تمنع الشركة المصرية للاتصالات العميل من إجراء اتصالات والسماح فقط باستقبال المكالمات.

14 يونيو 2021 ||>> آخر لاستقبال المكالمات قبل قبل قطع الحرارة وفرض غرامة التأخير.

15 يونيو 2021 ||>> تقطع شركة الاتصالات الحرارة عن التليفون وتمنع العميل من استقبال أو إجراء مكالمات مع فرض غرامة تأخير على عدم السداد للفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى من موقع الشركة المصرية للاتصالات

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات والقيام بادخال رقم التليفون وكود المحافظة، ومعرفة قيمة الفاتورة للرقم المستعلم عنه، ويمكن لمعرفة الفاتورة الضغط هــنـــــــــــــــا.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

مراكز خدمات شركة WE – السنترالات. خدمة Bee . مكاتب البريد المصري. الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE .. اضغط هــنــــــــــــا. خدمة فودافون كاش. خدمة فورى. ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي خدمة خدماتي. خدمة ممكن. خدمة سداد. خدمة خدماتي. خدمة مصاري. خدمة أمان.

باقات التليفون المنزلي من شركة WE

توجد 3 باقات تقدمها الشركة المصرية للاتصالات للتليفون المنزلي ويمكن الاشتراك فى أيًا من باقات التليفون الأرضي عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 111 أو من خلال الحضور المباشر إلي فروع شركة WE ، وتلك الباقات وهي:

باقة WE أرضي 20 :

ويبلغ سعر الباقة 20 جنيهًا شهريًا / 60 جنيهًا كل 3 شهور .. وتشمل 120 دقيقة أرضي شهريًا وخدمة إظهار الرقم مجانًا.

باقة WE أرضي 35 :

ويصل سعر الباقة 35 جنيهًا شهريًا .. وتشمل 2500 دقيقة للتليفون الأرضي أو محمول شبكة محمول WE وألف دقيقة محافظات ويشمل العرض أيضًا خدمة اظهار رقم الطالب وخدمة التتبع.

باقة WE أرضي 65 :

وتحَدد سعر الباقة بمبلغ 65 جنيهًا شهريًا .. وتشمل 2500 دقيقة للتليفون الأرضي أو محمول شبكة محمول WE وألف دقيقة محافظات و250 دقيقة لشبكات المحمول الأخري أورانج واتصالات وفودافون، ويشمل العرض أيضًا خدمة اظهار رقم الطالب وخدمة التتبع.