شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوي من امتحانات النقل للابتدائي والإعدادي بأزهرية سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الأزهرية في شمال سيناء عن بدء امتحانات شهر مارس بالفصل الدراسى الثانى للنقل الابتدائى والإعدادى اليوم.

وأكد الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، على متابعة عدد من المعاهد وتفقد انتظام الامتحانات والاطمئنان على الطلاب بها، مشيرا إلى أنها لمدة يوم واحد خلال فترتين امتحانيتين.

وأضاف أن الامتحانات تمت بشكل منظم ويتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية داخل المعاهد واللجان، وأن الإدارات التعليمية وموجهى العموم يشرفون بشكل مباشر على الامتحانات ووضع الاسئلة، وانها في مستوى الطلاب ومن داخل منهج شهر مارس فقط.

ومن جانبه، أوضح ياسر النجار القائم بأعمال مدير الامتحانات أن غرفة العمليات تتابع بشكل دقيق إجراء الامتحانات داخل المعاهد، ولا توجد أية شكاوى خلال الامتحانات.