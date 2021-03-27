أخبار مصر

لا شكاوي من امتحانات النقل للابتدائي والإعدادي بأزهرية سيناء

0 نشر
خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوي من امتحانات النقل للابتدائي والإعدادي بأزهرية سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الأزهرية في شمال سيناء عن بدء امتحانات شهر مارس بالفصل الدراسى الثانى للنقل الابتدائى والإعدادى اليوم.

وأكد الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، على متابعة عدد من المعاهد وتفقد انتظام الامتحانات والاطمئنان على الطلاب بها، مشيرا إلى أنها لمدة يوم واحد خلال فترتين امتحانيتين.

وأضاف أن الامتحانات تمت بشكل منظم ويتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية داخل المعاهد واللجان، وأن الإدارات التعليمية وموجهى العموم يشرفون بشكل مباشر على الامتحانات ووضع الاسئلة، وانها في مستوى الطلاب ومن داخل منهج شهر مارس فقط.

ومن جانبه، أوضح ياسر النجار القائم بأعمال مدير الامتحانات أن غرفة العمليات تتابع بشكل دقيق إجراء الامتحانات داخل المعاهد، ولا توجد أية شكاوى خلال الامتحانات.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا