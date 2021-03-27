شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قضية إجراء انتخابات النواب بدائرة دير مواس لـ 3 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الدعوى رقم 39038 لسنة 67 ق م إدارية عليا، بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز دير مواس، في جنوب محافظة المنيا، لجلسة السبت المقبل 3 أبريل.

كانت محكمة القضاء الإداري في المنيا أحالت في وقت سابق الدعوى المقدمة من أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بدائرة ديرمواس، يطالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد موعدا لإجراء الانتخابات على المقعد الفردي بالدائرة المؤجلة في مركز ديرمواس، للمحكمة الإدارية العليا، جهة الاختصاص.

كان المرشح أيمن عبدالحي أحمد مصطفى، وشهرته أيمن هيكل، قدم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها كلًا من: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المؤجلة بالدائرة.

تضمنت الدعوى التي حملت رقم 8700 لسنة 11 ق، «مستعجل» أنه من المرشحين المدرجين لخوض انتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة بمحافظة المنيا، ومقرها مركز ديرمواس، وبسبب إرجاء باقي إجراءات الانتخابات بالدائرة بعد إدارج مرشخ آخر بحكم قضائي، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 73 لسنة 2020 في 20 أكتوبر الماضي، وفي المادة الثانية من ذات القرار أرجأت باقي الإجراءات والمواعيد المقررة لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، والتي كان مقررا إجراؤها في الخارج والداخل أكتوبر الماضي، لحين تحديد موعد آخر.

ذكرت الدعوى: أنه لما كان انعقاد مجلس النواب الحالي بغير تمثيل دائرة دير مواس في النظام الفردي في 12 يناير الماضي، وقد تجاوز الميعاد الـ 60 يوما المستقرة دستوريا ومازال مقعد الدائرة بالفردي شاغرا والنصاب القانوني لمجلس النواب منقوصا، إذ حدد القانون 140 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والذي حددت المادة الأولى منه عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضوا منتخبا وبمادته الثالثة التي حددت أن يكون عدد الأعضاء المنتخبين على النظام الفردي 284 عضوا.