شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لشهر رمضان.. حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كثف مكتب حماية المستهلك وإدارة التفتيش الصيدلي والتموين والطب البيطري بمراكز الوادي الجديد من حملات المرور على الصيدليات ومحال البقالة واللحوم والطيور، للتأكد من توافر السلع والخدمات وسلامة وجودة المعروض ومطابقته للمواصفات القياسية. أسفرت الحملات عن تحرير بعض المخالفات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية استعداداََ لاستقبال شهر رمضان المعظم. الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954