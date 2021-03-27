شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزاوي يتفقد مشروع المعامل المركزية وتجديد ملاعب جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، والمقام على مساحة 1500 متر مربع بتكلفة 78 ملايين جنيه، لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة، كذلك تفقد انشاء عدد ٢ مبني مخازن باجمالى مساحة 2500 متر.

كما تفقد الجيزاوى يرافقه الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، مشروع تجديد ملاعب الجامعة، والمكون من ملعب كرة قدم قانوني نجيل صناعي، وملعب خماسى أرضية نجيل صناعي، وملعب متعدد أرضية ترتان ومضمار ألعاب قوى أرضية ترتان، ومنطقة الرمى جله وقرص ورمح أرضية نجيل طبيعى ومنطقة وثب طويل.

كما تفقد آخر التجديدات التي تجرى لتطوير مبنى نادي أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا على أهمية استغلال كافة المنشآت والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها.