شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صرف التعويضات المالية لضحايا حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف التعويضات المادية للمتضررين من حادث قطار سوهاج، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت بخصوص الحادث.

قالت «القباج» إنه جارٍ التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان والنيابة العامة من أجل الحصول على شهادات الوفاة الخاصة بضحايا حادث قطار سوهاج على أن يتم الصرف بشكل فوري خلال أسبوع من انتهاء الإجراءات.

وكان قد تم تحديد قيمة التعويضات المالية تبعًا لنسبة العجز التي أصابت كل فرد، فالمصابون بالعجز الكلي يتم التعامل معهم مثل حالات الوفاة ويحصل على 100 ألف جنيه، فيما يحصل العجز الذي يتجاوز الـ50%، على 75 ألف جنيه، أما العجز تحت الـ50% فتتدرج نسبة التعويض من 40 ألف جنيه إلى 75 ألفًا بناءً على الشهادة الطبية الخاصة به.

وسيحصل كل من تعرض لعجز كلي على معاش شهري مدى الحياة لذويه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الهيئة القومية للتأمينات لصرف المعاشات الاستثنائية.

أما المصابون فيتم تحديد التعويض الخاص بهم وفقًا لحدة إصاباتهم وعدد الأيام التي يقضيها المصاب في المستشفى، إذ إن كل من قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفى سيُصرف له مبلغ يتراوح ما بين 20 و40 ألف جنيه، أما إذا قضى أقل من 72 ساعة فيصرف له مبلغ بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وبحد أدنى 5000 جنيه.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتعويضات الخاصة بضحايا حادث قطاري سوهاج، سواء لأسر المتوفين أو للمصابين، مع تقديم كافة سبل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة لتوفير أماكن للإقامة للأسر المغتربة.