شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تعرض 141 بحثًا في المؤتمر السنوي للتميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الجامعة الأمريكية في القاهرة الدورة الـ15 من المؤتمر السنوي للتميز في البحوث الجامعية وريادة الأعمال والإنجاز الإبداعي، في الفترة من 28 مارس الجاري إلى يوم 1 ابريل المقبل، حيث تم اختيار 141 بحث في مجالات عدة منها التاريخ والهندسة المعمارية وعلم النفس وعلم الاجتماع.

وقررت إدارة الجامعة أن تقام الفعاليات هذا العام إلكترونيا، وتناقش الأبحاث الدكتورة سوزان ريزو، التي تشغل منصب مدير برنامج البحث العلمي كما تعمل كمدرس أول بقسم اللغة الإنجليزية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وسيتم مناقشة أبحاث «الموروثات الاستعمارية في أفريقيا،» و«مخلفات تجارة الرقيق في المحيط الأطلسي،» و«الدين والسياسة والثقافة في الشرق الأوسط الحديث والشرق الأدني القديم» كما سيقام في يوم الثلاثاء «ندوة قادة الغد» للطلاب الجدد الذي سيقدم خلاله 19 بحث للطلاب الذين حصلوا على منحة قادة الغد وتشرف عليهم كل من سلاف طه، مديرة البرنامج، وأماني الشيمي، مدرس أول بقسم البلاغة والتأليف بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.