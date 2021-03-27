شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية للأطقم الطبية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن إدارة مكافحة العدوى بالمديرية قامت بعقد دورتين تدريبيتين على أساليب مكافحة العدوى داخل المنشآت الطبية بعموم المحافظة، حيث تم عقد دورة تدريبية لمدة يومين لتدريب أطباء وتمريض العناية المركزة على أساسيات مكافحة العدوى، كما عُقدت دورة تدريبية أخرى لمدة يومين لتدريب أطباء وتمريض قسم الاستقبال بالمستشفيات.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن عقد الدورات جاء تماشياً مع السياسة العامة للدولة ، والتى تهدف إلى الإرتقاء بالمنظومة الصحية، وزيادة جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.