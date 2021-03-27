شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع ومخزن سلع غذائية دون ترخيص في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح رجال مباحث التموين بكفرالشيخ في ضبط مصنع ومخزن بدون ترخيص ومضبوطات من السلع الغذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارا من العميد محمد عبدالعزيز دومة، رئيس قسم مباحث التموين بكفرالشيخ بتمكنه من ضبط 2 مصنع ومخزن بدون ترخيص بنطاق دائرة المحافظة بمضبوطات بلغت 149 طن مواد غذائية بدون بيانات ويظهر عليها علامات فساد ومتغيرة الخواص الطبيعية بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

كما تم ضبط 7.4 طن مسلى وزيت طعام معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية «منتج نهائى»، 2.250 طن مواد غذائية خام تستخدم في تنقية الزيوت «مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر» تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة المحافظة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة المختصة.

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