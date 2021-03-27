شكرا لقرائتكم خبر عن رهبان روس بمهمة سياحية ودينية لأديرة مصرية: زاروا «كعب يسوع» والكنيسة الأثرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الوفد الرهبانى الروسى التابع للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، جولته السياحية والدينية والتى تشمل أديرة مصر في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

زار الوفد الروسى اليوم السبت، دير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون، وكان في استقباله لدى وصوله الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية وبعضٌ من الآباء الرهبان، في إطار زيارة رسمية لمصر يتفقدون خلالها عددًا من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.

وفد رهباني أوكراني يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقي البابا تواضروس (صور)

وفد رهباني أوكراني يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقي البابا تواضروس (صور)

كما زار الوفد أمس في بداية جولتهم كنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا، في محافظة كفر الشيخ، وكان في استقبالهم الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، وعدد من الآباء الكهنة.

وتفقد الوفد الرهباني المعالم الأثرية التي تحتويها الكنيسة والتي تعد إحدى المحطات التي استقرت بها فترة، العائلة المقدسة لدى وصولها إلى مصر، وكان من أبرز هذه المعالم «كعب يسوع» وهو آثار كعب السيد المسيح على حجر.

وفد رهباني أوكراني يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقي البابا تواضروس (صور)

وفد رهباني أوكراني يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقي البابا تواضروس (صور)

تأتى الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية الذي بدأ عقب زيارة البابا تواضروس، الأولى للكنيسة الروسية عام ٢٠١٤ والتي نتج عنها تشكيل لجنة مشتركة من الكنيستين لتفعيل العلاقات من خلال تبادل الخبرات الرعوية والرهبانية والبعثات الدراسية.

ومن المنتظر أن يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الوفد الرهباني الأوكراني خلال الزيارة.

كما زار الوفد آثار دير مارمينا العجائبى في الكينج مريوط غرب الإسكندرية وكان في استقباله الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير، ورافقهم في الزيارة القمص تداوس أفامينا حيث زاروا الكنيسة الأثرية ومعالم الدير.

وفد رهباني أوكراني يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقي البابا تواضروس (صور)

وفد رهباني أوكراني يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقي البابا تواضروس (صور)

وفد رهباني أوكراني يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقي البابا تواضروس (صور)

وفد رهباني أوكراني يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقي البابا تواضروس (صور)

وفد رهباني أوكراني يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقي البابا تواضروس (صور)

وفد رهباني أوكراني يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقي البابا تواضروس (صور)

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وفد رهباني أوكراني يبدأ زيارة سياحية لأديرة مصر ويلتقي البابا تواضروس (صور)