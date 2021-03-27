شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع أعمال مبادرة حياة كريمة ومشروعات مدينة الشهداء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، عددًا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف بمركز ومدينة الشهداء.

تابع المحافظ أعمال تنفيذ مشروع شبكات الغاز الطبيعي بقرية كفر عشما، اليوم السبت، حيث تم الانتهاء من أعمال الخط الرئيسي، وجارٍ توصيل الخطوط الفرعية لشبكات الغاز بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن الريفي، كما تفقد المبنى المقترح لإنشاء مجمع تنموي نموذجي بكفر عشما على مساحة 1460 م2، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية وسيضم المجمع (وحدة محلية، مركزا نموذجيا، سجلا مدنيا، وحدة اجتماعية) وغيرها من الخدمات.

وتفقد محافظ المنوفية مشروع إنشاء سوق حضارية وحديقة الطفل بالشهداء بشارع النصر «جسر المشروع» بتكلفة تقديرية تصل إلى 4 ملايين جنيه، إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ويتضمن حديقة للطفل، موقف سيارات وسوق حضارية (32 باكية)، شارع مصر (41 محلا)، ساحة انتظار.