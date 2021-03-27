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سفير جيبوتي يعرب عن حزنه على ضحايا حادث قطار سوهاج

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خالد الشامي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب سفير جيبوتي في القاهرة، محمد طهر حرسي، عن بالغ الأسى والحزن في ضحايا حادث تصادم القطارين في محافظة سوهاج.

وقدم السفير تعازيه لمصر حكومةً وشعباً، متمنيا الشفاء للمصابين.

واختتم السفير بيانه بـ«حفظ الله مصر وأوطاننا العربية والإسلامية».

كانت سفارة جيبوتي بالقاهرة قد تقدمت بخالص العزاء والمواساة للحكومة والشعب في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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