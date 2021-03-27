شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جيبوتي يعرب عن حزنه على ضحايا حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب سفير جيبوتي في القاهرة، محمد طهر حرسي، عن بالغ الأسى والحزن في ضحايا حادث تصادم القطارين في محافظة سوهاج.

وقدم السفير تعازيه لمصر حكومةً وشعباً، متمنيا الشفاء للمصابين.

واختتم السفير بيانه بـ«حفظ الله مصر وأوطاننا العربية والإسلامية».

كانت سفارة جيبوتي بالقاهرة قد تقدمت بخالص العزاء والمواساة للحكومة والشعب في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».