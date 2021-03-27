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أحمد موسى ينشر صورا لسقوط عمود من أعمال إنشاءات توسعة كوبرى ترسا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الإعلامى أحمد موسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا من واقعة سقوط عمود من كوبرى ترسا، اليوم السبت، على سيارتين ميكروباص وملاكى وعدد من المواطنين، فيما أظهرت الصور، سقوط العمود على السيارة، وسعى المواطنين لرفعه بعيدا عن المارة والسيارات.

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ولم تتضح حتى الآن أى تفاصيل أخرى عن الحادث، سواء الخسائر أو أسباب سقوط العمود على السيارات الذى يأتى ضمن الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة كوبرى ترسا الحالى.

حادث كوبرى ترسا
حادث كوبرى ترسا

 

وفى وقت سابق من مطلع شهر مارس الجارى، عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، خدمات فى محيط غلق كوبرى ترسا بشكل كلى بالاتجاهين لرصد أى كثافات مرورية، للقيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة كوبرى ترسا الحالى، واستحداث كوبرى سيارات جديد على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم، مع إجراء تحويلات للسائقين وجرى تعريفهم بها، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

حادث كوبرى ترسا
حادث كوبرى ترسا

 

وقال مصدر أمنى - آنذاك - إنه جرى عمل التحويلات المرورية اللازمة، وهى أن حركة المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع وخاتم المرسلين تقوم بالسير يسارا اتجاه شارع محمد سالم ثم استكمال السير حتى شارع الأهرام ثم السير يمينا اتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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