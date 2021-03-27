شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بشركة تعمل بتعويم سفينة قناة السويس: لا يمكن تحديد وقت تخفيف الحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحد المسئولين بالشركة الهولندية التى تعمل على تعويم السفينة العملاقة فى قناة السويس، والأمر يكون خاضع لبعض المسائل الفنية، مثل كفاءة الأوناش، والملاحظة الحقيقية لا يوجد مدة زمنية محددة لإتمام عملية تخفيف الحمولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى يحضره الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: "نحن على ثقة تامة لإتمام عملية الإنقاذ.. وسعدنا بوجدنا فى مصر.. وقادرون على إنجاز هذه المهمة.. ونفذنا العديد من عمليات الإنقاذ حول العالم".