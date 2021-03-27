شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: القناة متعطلة وتغريم الشركة المالكة للسفينة الجانحة وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أمر الغرامات التي سيتم فرضها على الشركة المالكة للسفينة "إيفر جيفن"، سيكون بعد التحقيقات الجارية حاليا لمعرفة أسباب جنوح السفينة بقناة السويس، متابعا: "بعد التحقيقات هيبقى في كلام في موضوع الغرامات".

أضاف ربيع، فى مؤتمر صحفى بمحافظة السويس، أن حادث جنوح السفينة في قناة السويس أمر يحدث في العالم بأكمله، ولن تفقد قناة السويس أهميتها بسبب هذا الحادث، مردفا: "العملية صعبة ولو لجأت السفن لطريق رأس الرجاء الصالح سيكون أصعب في المرور، وقناة السويس كممر ليس له دخل بالحادث وغير متعمد أو مقصود وليس لنا تأثير به".

وأكمل: "لن نفقد عملائنا وممكن أن نقدم حوافز للسفن وبنشوف إيه اللى ممكن نعمله وبنشوف السفن المتعطلة لدينا، نبحث ما هو الممكن أن نقدمه لهم مع التوكيلات بحيث نساعد العملاء ولن نتخلى عنهم"، مشيرا إلى أن العام الماضى حققت قناة السويس إيرادات بقيمة 5 مليارات و600 مليون دولار، قائلا: "نحن بالطبع نتأثر بهذا الحادث لأن القناة واقفة حاليا، ولكن دخول الكراكات للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة أمر جديد وأثنى عليه الخبراء".