شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسى يتابع يوميا مستجدات السفينة الجانحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إننا ننقل صورة حقيقية، ونتعامل بشفافية ولا يوجد أى شى نخفيه حول السفينة العملاقة، مشددا على أن القناة تعمل بشكل كامل للانتهاء من هذه المشكلة، حتى تعود قناة السويس المجرى الملاحى الأمن والاقصر في العالم.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفى: "الرئيس السيسى يتابع يوميا بالأرقام والحسابات والصور ما يتم فى هذا الملف.. وكذلك رئيس الوزراء، وكافة أجهزة الدولة.. لن نقول شيء غير واقعى أو غير حقيقى حول الحادث".

وتابع: "كل الوزراء اهتموا بهذه السفينة.. والشكر لكل الوزراء التي اهتموا بأمر السفن التى توجد فى مناطق الانتظار.. نحن أمام مشكلة دولة وسمعة مصر".

وحول تخفيف حمولة السفينة، قال الفريق أسامة ربيع: "هذه الخطة رقم 3 ونتمنى أن لا نصل إلى هذه الخطة.. وهى تجهيز سفن معدة بحيث يتم تفريغ حمولة السفينة العملاقة.. ولها حسابات من أجل إتمام عملية الخفيف.. والتعويضات والخسائر سوف يتم الحديث عنها بعد التحقيقات.. وتم التأكيد على التحفظ على كل شيء من أجل التحقيق".