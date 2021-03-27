شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: سبق للسفينة الجانحة عبور القناة..وسفن أكبر عبرت لدينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك أكثر من سيناريو لتعويم السفينة الجانحة، حال فشل السيناريو الذى يتم من خلاله الآن حل الأزمة.

أضاف ربيع، في مؤتمر صحفى بمحافظة السويس، أنه لم يتم الوقوف على الأسباب الرئيسية لوقوع الحادث، وهناك تحقيقات ما زالت جارية، متابعا: "الحادثة الكبيرة بتبقى ليها كذا خطأ.. ممكن يبقى فيه خطأ فنى أو تكنيكى فى المركب أو شخصى للأفراد الموجودة بالمركب وفيه أخطاء كتير ممكن تتركب ومش قادرين نجذم هى إيه.. وكل الأخطاء هتبان فى التحقيقات".

وأشار إلى أنه فى مثل هذه الأخطاء يُطلب من الكابتن الموجود على المركب التحفظ على كل الوثائق المسجلة والمكتوبة لمعرفة الحقائق، متابعا: "السفينة الجانحة ليست أكبر سفينة عبرت قناة السويس، وهناك سفن أكبر عبرت بالقناة من قبل، وعبرت سفينة قبل الحالية الجانحة بحمولة 240 ألف طن، وذلك لأن قناة السويس ذات أعماق صالحة لعبور كل السفن.. وهذه السفينة عبرت مرة من قبل بالقناة".