شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: الدفع بـ14 قاطرة لسحب السفينة الجانحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الانتهاء من عمليات التكريك أسفل السفينة الجانحة بقناة السويس، وتم الدفع بـ14 قاطرة وتوزعت بشكل جيد حول السفينة لتعويمها في قناة السويس.

أضاف ربيع، في مؤتمر صحفى بمحافظة السويس، أنه في بداية الحادث لم تكن "رفاصات" مؤخرة السفينة تعمل، وتم تشغيلها مرة أخرى كما تم تشغيل "الدفة" إلى اليمين واليسار، وبدأ مؤخر السفينة يتجاوب ويتحرك في اتجاه السويس، وكانت هناك بوادر إيجابية، مردفا: "كنا نشعر أننا سننتهى من الأزمة دي بالليل وبعد كده حصل جزر كبير جدا وصل لـ180 سم وتوقفنا عن الأعمال، وبدأنا ندخل الكراكات تاني للوصول إلى عمق 18 مترا ونعمل طول الليل ولغاية الصبح وانتهت أعمال التكريك في تمام الساعة الثانية ظهرا وسنبدأ مرة أخرى في عمليات شد السفينة بواسطة القاطرات".

ووجه الفريق أسامة ربيع، الشكر للولايات المتحدة الأمريكية والصين واليونان والإمارات لعرضهم المساعدة في تعويم السفينة الجائحة، ويتم الآن دراسة كافة هذه العروض للاستعانة بالأفضل منها في تفريغ الحمولة من على السفينة.