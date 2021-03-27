شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: نسبة الحوادث لدينا 0% وجنوح السفينة ليس بالقناة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تقديم كل الخدمات اللوجستية للسفن العالقة بسبب السفينة الجانحة، كما تم تشكيل غرفة عمليات لوضع خطة العمل التى يتم من خلالها تعويم السفينة "إيفر جيفن".

وتابع: "نسبة الحوادث فى قناة السويس لا تذكر وتكاد تكون 0%، ومكان الحادثة لم يكن فى قناة السويس الجديدة ولكن فى المدخل الجنوبى على بعد 35 كيلو من السويس، ولذلك المشكلة الأكبر أنها فى المدخل الجنوبى للقناة، وإذا كانت فى القناة الجديدة لكانت الأزمة قد حلت".

أضاف ربيع، فى مؤتمر صحفى بمحافظة السويس، أن عملية التكريك مهمة لتسهيل تعويم السفينة الجانحة فى مياه قناة السويس، أن نتائج الأعمال فى اليوم الأول لم تكن مجدية ولم تتحرك السفينة لأنها كبيرة جدا، لذلك كان الموقف صعب وحمولتها كبيرة، مضيفا: "مرشدى قناة السويس مدربين جيدا، وفى اليوم الذى حدثت به الحادثة عبرت 12 سفينة من الجنوب و30 سفينة من الجنوب".