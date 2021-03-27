انهيار سقالات عمود خرساني من كوبري تحت الإنشاء بالمريوطية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

شهد شارع اللبيني بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، حالة من الذعر والهلع لدى المواطنين، نتيجة سقوط سقالات عمود خرساني بكوبري تحت الإنشاء.

وذكر شهود عيان، أن سقالات كوبري ترسا سقطت على ميكروباص وسيارة ملاكي تصادف مرورهما بتلك المنطقة، دون تسجيل أي إصابات.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي بمنطقة المريوطية بانهيار سقالات عمود من كوبري ترسا تحت الإنشاء بشارع اللبيني، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لكشف غموضها.

وتبين أن الحادث أسفر عن تحطم سيارتين، وجاري البحث عن أي مصابين تصادف وجودهما بمكان الواقعة.