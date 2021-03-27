الداخلية X أسبوع.. ضبط 2216 قضية آثار و325 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 468 متهم، وبحوزتهم (20 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 17 قطعة سلاح أبيض).

كما أسفرت الجهود خلال أسبوع عن مصرع 2 عنصر وضبط 325 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط- الجيزة – الدقهلية– الغربية – المنيا –كفرالشيخ- الأقصر- أسوان- القليوبية- دمياط ، وبحوزتهم (216 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأسلحة البيضاء- كميات من المواد المخدرة)، وضبط 2216 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.