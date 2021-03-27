الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 2.5 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 60 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.1 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية .

وشملت ضبط 82367 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (60.282.107) جنيه.

كما تم ضبط 1462 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها التالي، 164 قضية ضرائب عامة، وكشف 139 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و94 قضية في مجال الجمارك، و299 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وضبط 9 قضايا في مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة– إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي- توظيف أموال – سوق مال- تهريب جمركي)، و12 قضية في مجالات (اختلاس المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه - احتيال مصرفي– غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (2116603229جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.