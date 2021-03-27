الأمن العام: ضبط 1359 تاجر مخدرات وتنفيذ 408 ألف حكم قضائي في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط 1359 قضية إتجار في المواد المخدرة ضمت 1473 متهم، وتنفيذ 408563 حكم قضائي.

وأثمرت جهود الأجهزة الأمنية خلال أسبوع الماضي عن ضبط 1359 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1473 متهم، و105623 قرص مخدر مختلف الأنواع.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 245163 مخالفة، أبرزها 43251 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و4121 موقف عشوائي، والمرور على عدد 1203 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 866 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 13 سائق منهم.

وتم تنفيذ 408563 حكم قضائي، من بينها 1559 حكم جناية، و151702 حكم حبس، و197644 حكم غرامة، و57658 مخالفة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.