مكافحة المخدرات ينظم المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال "الجريمة المنظمة"، خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس الجاري، تحت شعار "رؤية مستقبلية لمكافحة جريمة غسل الأموال " المعايير الدولية – التشريع الوطني".

شارك في فعاليات المؤتمر قيادات وضباط القطاع وممثلي عدد من قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية ذات الصلة.

تناول المؤتمر خلال جلساته جانباً من نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وثقل خبراتهم في إطار القانون.

وقد انتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى عدة توصيات؛ لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة، أبرزها (تكثيف برامج التأهيل والتدريب وورش العمل، لكافة الجهات المعنية بمواجهة الجريمة غسل الأموال، بهدف الارتقاء بأداء العاملين في مجال المكافحة وصولاً لتحقيق أفضل النتائج - النظر نحو سرعة التحقيق في قضايا غسل الأموال وسرعة اصدار أوامر المنع من التصرف والإجراءات التحفظية فيها، وإخطار كافة الجهات، واحالتها للمحاكم المختصة، وسرعة الفصل في الدعوى الخاصة بجريمة غسل الأموال – النظر نحو إجراء بعض التعديلات التشريعية التى من شأنها تحقيق العدالة الناجزة والردع العام).