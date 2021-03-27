رئيس "سياحة البرلمان": نعمل على وضع تشريعات تخدم القطاع ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استقبل اللواء علاء نبيل مدير مطار برج العرب والعميد محمود عبد اللطيف قائد قاعدة برج العرب الجوية والكابتن محسن مؤمن مدير عمليات شركة خدمات البترول الجوية وفدا برلمانيا من لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي.

وزار الوفد البرلماني شركة خدمات البترول الجوية، وأثنت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب على العمل والجهد المبذول من قبل القائمين على شركة خدمات البترول الجوية، مشيرة إلى أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر هو المحرك الرئيسي للتطوير وأن دور مجلس النواب في وضع تشريعات تخدم القطاع السياحي للنهوض به.

وكان وفد من لجنة السياحة بمجلس النواب قام بزيارة مطار برج العرب للوقوف على آخر أعمال تنفيذ مشروع لتوسعة مطار برج العرب الدولي، ببناء مبنى جديد للركاب، بالإضافة إلى المرافق المتعلقة به؛ لتعزيز قدرة المطار الاستيعابية ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي؛ لتحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوي الإقليمي بدلتا النيل.

ويضم الوفد النائب عمرو هندي، وكيل اللجنة، والنائب بهاء الدين عبد العاطي، والنائب عماد الديب الدراجلي .

كان مجلس النواب السابق قد وافق في جلسته المعقودة بتاريخ 15/11/2016، على القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لتنفيذ مشروع لتوسعة مطار برج العرب الدولي، بقيمة: 18,200 مليار ين ياباني.