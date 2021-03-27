وفد "سياحة النواب" يتفقد مطار برج العرب ويطمئن على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تفقد وفد برلماني بلجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، صالات مطار برج العرب؛ للوقوف على ما تم تطويره داخل وخارج المطار ضمن خطة التطوير .

وتجول وفد لجنة السياحة داخل أروقة المطار من صالات الوصول والجوازات والأماكن المخصصة للركاب المسافرين، وكذلك المغادرين وأماكن الانتظار الخاصة بالركاب والزائرين، بصحبة اللواء علاء نبيل، مدير مطار برج العرب.

وقام الوفد بسؤال المسافرين للاطمئنان على حالة المطار والخدمات المقدمة للمسافرين إذا كانت تواجههم مشكلات أم لا .

وأشاد المسافرون بالخدمات التي يتيحها مطار برج العرب من تسهيلات إنهاء إجراء الجوازات أو ممر سير الشنط، وكذلك التأمين، بجانب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

وكان وفد من لجنة السياحة بمجلس النواب قام بزيارة مطار برج العرب للوقوف على آخر أعمال تنفيذ مشروع لتوسعة مطار برج العرب الدولي، ببناء مبنى جديد للركاب، بالإضافة إلى المرافق المتعلقة به؛ لتعزيز قدرة المطار الاستيعابية ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي؛ لتحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوي الإقليمي بدلتا النيل.

ويضم الوفد النائب عمرو هندي، وكيل اللجنة، والنائب بهاء الدين عبد العاطي، والنائب عماد الديب الدراجلي .

كان مجلس النواب السابق قد وافق في جلسته المعقودة بتاريخ 15/11/2016، على القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لتنفيذ مشروع لتوسعة مطار برج العرب الدولي، بقيمة: 18,200 مليار ين ياباني.