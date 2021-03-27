القوى العاملة: زيارات مفاجئة لمنشآت عمالية بالإسكندرية لمتابعة ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أجرت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، زيارات تفتيشية مفاجئة للمنشآت التي يعمل بها ذوي الهمم والعزيمة لمتابعة تشغيلهم والاطمئنان على وجودهم داخل مكان العمل وتوفير كافة الوسائل اللازمة لدعمهم، بما يؤكد دمج تلك الفئة في محيط العمل مع غيرهم من الأصحاء، فضلا عن تمتعهم بما يتمتع به غيرهم من العاملين.

وبحسب بيان اليوم، قال مدير المديرية ياسر سعيد، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، بالتواصل مع هذه الفئة دوريا لمعرفة احتياجاتهم أولا بأول ودمجهم في سوق العمل ورعايتهم وحصولهم على كامل حقوقهم، فضلا عن تضافر جهود جميع المسئولين وجمعيات المجتمع المدني لدعم أبنائنا من ذوى الهمم، والعمل على التأهيل المجتمعي للمخالطين لهم من خلال الإدارات المختصة بمديريات القوى العاملة ومراكز الشباب والمدارس والتعاون بين جميع الجهات من أجل التعامل الأمثل مع هذه الفئة في مختلف المجالات.​