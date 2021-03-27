بيانات عاجلة لنواب "التنسيقية" بشأن انهيار عقار جسر السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت كل من النائبة مرثا محروس والنائبة مارسيل سمير، عضوتَي مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيانات عاجلة، اليوم السبت، إلى وزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار جسر السويس الذي تسبب في وفاة العديد من المواطنين وإصابة العشرات الآخرين، نتيجة عمل توسعات أدت إلى انهيار العقار.

وشددت النائبتان، خلال البيان، على ضرورة محاربة الفساد وعقاب مَن يسمح ببناء مصانع في بدروم عقار سكني، مطالبتَين بضرورة التفتيش وتشديد الرقابة لمنع تكرار هذه الكوارث.

وتقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى رئيس مجلس النواب، بطلب للإدلاء ببيان عاجل إلى وزير النقل، بشأن حادث تصادم قطارَي سوهاج المروع.

وأكد النائب، خلال البيان، أنه من غير المقبول تكرار مثل هذا الحادث الذي يتعلق بدماء المصريين، مشددًا على ضرورة محاسبة المقصرين.

ونوه الخولي بأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع كل ما يتعلق بحياة المواطن المصري، ويؤكد نواب التنسيقية أنه لا مساس بحياة المصريين وأنهم دائمًا في صفوف المواطنين ضد كل ما يهدد سلامتهم.‎

لمتابعة كل ما يتعلق بانهيار عقار جسر السويس في تغطية خاصة (اضغط هنا)