شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. مؤتمر هيئة قناة السويس بشأن تطورات السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة قناة السويس عقد مؤتمر صحفي للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تعليقًا على تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية «EVER GIVEN» الجانحة بالقناة، الساعة 2 مساءً، بنادي الشاطئ بالسويس.

وقالت هيئة قناة السويس عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك «انتظرونا اليوم وبث مباشر لوقائع المؤتمر الصحفي للسيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس للتعليق على تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة بالقناة»، مضيفة يقام المؤتمر في تمام الساعة الثانية مساء بنادي الشاطئ بالسويس.