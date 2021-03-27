شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في موريشيوس تنظم ندوة افتراضية لبحث فرص الاستثمار في القطاع الصحي بين البلديّن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت السفارة المصرية في موريشيوس مؤتمرا افتراضيا لمناقشة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وموريشيوس، وفرص الاستثمار في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك تحت رعاية الدكتورة علياء برهان سفيرة جمهورية مصر العربية في موريشيوس وبمشاركة عدد من السياسيين وممثلي القطاع الخاص في مصر، وعدد من ممثلي الشركات الدوائية في موريشيوس.

ويأتي المؤتمر في إطار سلسلة من الفعاليات التي تستضيفها السفارة المصرية في موريشيوس لاستعراض فرص التعاون بين البلدين في القطاع الدوائي، وتستمر الفعاليات خلال الفترة القادمة لتغطية باقي القطاعات المستهدفة مثل القطاع الغذائي والبناء والتعليم، حيث تحتل موريشيوس المرتبة الأولى في سهولة أداء الأعمال في أفريقيا وفقًا للبنك الدولي، كما تعتبر بوابة آمنة للاستثمار في أفريقيا لقوة قطاعها البنكي ومشاركتها في عدد من اتفاقيات التعاون المشترك مثل اتفاقية الكوميسا وسادك.

وخلال المؤتمر قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن مصر في الثلاث السنوات الأخيرة أصبح لديها رغبة في التواجد بقوة بمنتجاتها في الأسواق الأفريقية، وأن هذا التواجد يعنى افتتاح مصانع ومقرات للشركات المصرية، ومخازن في البلدان الأفريقية، مشيرا إلى استعداداه لتيسير التعاون بين رجال الأعمال والشركات بين البلدين، وتنسيق زيارة الوفود الأفريقية إلى مصر.

ومن جانبه قال الدكتور حبيب سيد حسين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيوكوم الموريشيسية للخدمات الدوائية إن العلاقة بين مصر وموريشيوس قوية في مجال التعاون الدوائي حيث تتمتع المنتجات الدوائية المصرية بسمعة ممتازة في موريشيوس، كما أن الطلاب من موريشيوس يدرسون في الجامعات المصرية في مجال الطب والصيدلية، وهو ما يزيد من رغبتنا في موريشيوس في توسيع أفق التعاون في المجالات المختلفة مع مصر.

وتحدث الدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للصناعات الدوائية عن العلاقات الوطيدة بين مصر والدول الأفريقية تاريخيا، مشيرا إلى ما يمكن أن تقدمه مصر من خبرات للدول الأفريقية في المجال الصحي والدوائي خاصة مع نجاح تجاربها في مكافحة الأمراض المتوطنة مثل الفيروس الكبدي الوبائي سي، والحملات المستمرة ضد الأمراض المزمنة مثل السمنة والضغط والسكري.

شارك في الندوة عدد من أساتذة الطب على رأسهم دكتور عباس عمر، أستاذ علاج الأورام بطب الإسكندرية ورئيس جمعية الإسكندرية لرعاية مرضى السرطان، والدكتور أسامة إبراهيم أستاذ الرمد بطب الإسكندرية ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.

وفى نهاية المؤتمر استعرض رواد الأعمال الشباب المصريين كريم عامر عضو مجلس إدارة شركة ميديزين للتصنيع الدوائي والمهندس محمد توفيق رئيس مجلس إدارة مستشفى الوفاء بالإسكندرية، والدكتور أحمد الصاوي مدير إيديت الصناعية للخدمات الصحية وبناء المستشفيات، الخدمات التي يمكن أن يقدمها رواد الأعمال المصريين في القطاع الصحي لتحسين المستويات العلاجية وتوفير الخدمات بشكل متواصل في موريشيوس وجنوب القارة الأفريقية.