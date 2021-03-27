شكرا لقرائتكم خبر عن بارزاني يعزى الرئيس السيسي والشعب المصري فى ضحايا قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني التعازي للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، في ضحايا حادث قطاري سوهاج.

ونعى بارزاني في تغريدة له اليوم السبت على تويتر، ضحايا الحادث مؤكدا تضامنه وإقليم كردستان مع مصر، مقدما التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وبعث مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب ببرقية عزاء، مساء الجمعة، للشعب المصري وقيادته السياسية وحكومته، في ضحايا حادث قطاري سوهاج. وقال حبيب «نقدم العزاء للشعب المصري وقيادته السياسية وحكومته في المتوفين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وننقل عزاء قيادات الحزب الديمقراطى الكردستاني للحكومة والشعب المصري».

وتابع حبيب؛ «إننا نحتسب الضحايا شهداء عند الله، ونقدر جهود الحكومة المصرية في دعم أسرهم، ونتمنى أن يخفف الله عنهم آثار الكارثة التي تألمت لها قلوبنا جميعا».