شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المشروع الوطني للقراءة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

- صورة أرشيفية

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، انه تم ختام فعاليات العمل بتصفيات المشروع الوطنى للقراءة تحت شعار "المعلم المثقف والتنافس المعرفى"، على مستوى قطاع تعليم المحافظة، وذلك فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ لتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى لتصبح ممارسة يومية لدى طلاب المدارس.

واضاف، إنه تم تنفيذ التصفيات المقررة للفائزين بالمرحلة الاولى بإدارات الداخلة والخارجة وباريس وبلاط والفرافرة التعليمية من الطلاب والمعلمين للتصفية على مستوى المديرية وسيتم إعلان النتائج قريبا ،مشيرا أنه يتم التقييم وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمى بدقة وشفافية وبكل حيادية وشفافية.