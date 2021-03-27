شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستعد لرمضان بإقامة معارض «أهلا رمضان» للسلع المخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف محافظة المنيا من استعداداتها، لإقامة معارض «أهلا رمضان«لطرح السلع الغذائية لأهالي المنيا بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار والغلاء، مراكز المحافظة التسع، بحسب توجيهات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا .

وفي سياق متصل انتهت مديرية التموين بالمنيا، من إعداد كرتونة السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان بسعر مخفض للمواطنين تحتوي على أصناف غذائية متعددة ما بين مكرونة، وزيت، وسمن، وأرز، وشاي، وبلح، وصلصة، بسعر مخفض بمثيلها في أي مجمع لبيع السلع الغذائية.

ومن المقرر أن يتم بيع كرتونة رمضان، بمعارض (أهلا رمضان) الذي يفتتحه المحافظ اللواء اسامة القاضي، بمناسبة شهر رمضان المبارك بمدينة المنيا.