شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزاوي يتفقد أعمال إنشاء مقر جامعة بنها الأهلية فى العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية بمقر الجامعة بالعبور، تفقد خلالها مشروع إنشاء مبنى المدرجات وأعمال إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة.

اطمأن «الجيزاوى»، خلال الجولة على الأعمال الإنشائية للمشروعات الجديدة، مؤكدًا أن مبنى المدرجات بالعبور ، يقام على مساحة إجمالية 19500 متر مربع، ويضم 20 مدرج تعليمي، يسع المدرج الواحد 250 طالب وطالبة، وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق لجامعة بنها.

كما تفقد القائم بأعمال الجامعة أعمال إنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور ، والتي تقام على مساحة 40 فدان، حيث تم تسليم الموقع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و6 شركات وطنية لتنفيذ المشروع.

وأكد على ضرورة المتابعة اليومية للمشروعات الجديدة على مستوى الجامعة ، سواء كانت في العبور أو كفر سعد، لمتابعة الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومهندسى الإنشاءات.

جولة قيادات جامعة بنها لتفقد الجامعة الأهلية بالعبور