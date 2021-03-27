شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 24 قضية تموين في حملات علي المحلات والمخابز في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، السبت، تنفيذ حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتمكنت من ضبط 24 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط قضية استغلال الدقيق البلدي المدعم و3 قضايا مخابز بلدي، 2 قضية استخدام اسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و2 بيع بازيد من التسعيرة و7 عدم إعلان عن الأسعار، و9 عدم حمل شهادة صحية.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتمت إحالتها إلى النيابة المختصة.