شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان يعزي مصر في حادث ضحايا قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب السفير الياباني في القاهرة نوكي ماساكي عن خالص تعازيه في حادث قطاري سوهاج.

وأضاف السفير : «لقد شعرت بحزن عميق لسماعي خبر حادث القطارين المفجع الذي وقع في طهطا بمحافظة سوهاج».

وتابع : «بالنيابة عن حكومة وشعب اليابان، أتقدم بخالص التعازي لأهالي الضحايا وتعاطفي القلبي مع المصابين، متمنين لهم سرعة الشفاء».

وكان حادث قطاري سوهاج قد وقع أمس وأدى إلى سقوط 32 ضحية وإصابة العشرات.