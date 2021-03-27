شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح رئاسي جزائري سابق يعزي مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المرشح الرئاسي الجزائري السابق، رئيس حركة البناء الوطني، عبدالقادر بن قرينة، التعازي إلى مصر في ضحايا حادث قطار سوهاج.

وأضاف «قرينة» : «تلقينا بحزن كبير نبأ حادث تصادم بين قطارين في مصر وما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، وعلى أثر هذه الفاجعة الأليمة، نتقدم باسم حركة البناء الوطني، ونيابة عن الشعب الجزائري، إلى جميع عائلات الضحايا بأحَرّ التعازي القلبية».

وأعرب «قرينة» عن دعم الحركة الكامل للشعب المصري في هذه الظروف الصعبة، متمنين له أن يتجاوز هذه المحنة سريعًا.