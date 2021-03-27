شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكلف التضامن الاجتماعي بفحص ودراسة استغاثة مواطنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد كمال الحجاجي، بفحص ودراسة استغاثة المواطنة «س. إ. م» القاطنة بمركز ومدينة ههيا، والتي تطلب فيها مساعدتها لتربية أولادها وعلاج إبنها من الإدمان. جاء ذلك خلال متابعة محافظ الشرقية لشكاوى المواطنين عبر المواقع الإلكترونية، ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، بإعتبارهم حلقة وصل بين المواطن والجهات التنفيذية.

وعلي الفور أفادت مديرية التضامن الإجتماعي، أنه تم إجراء البحث الإجتماعي للمواطنة المذكورة، وتبين أنها تبلغ من العمر 42 عاماً، ولديها 4 أولاد وتتقاضي معاش تأميني عن والدها المتوفي قدرة 437، وتم عمل بحث مساعدة من مؤسسة التكافل، وتقرر صرف مبلغ مالي لمدة 5 أشهر إعتباراً من بداية الشهر المقبل، وفيما يخص الإبن الأكبر، والذي طلبت علاجه من الإدمان، فقد تم التواصل مع جمعية أحمد بن حنبل الخيرية بالعاشر من رمضان لمساعدتها في تكاليف علاج ابنها.